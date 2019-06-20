شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود: الباحة مقبلة على نقلة نوعية كبرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

وصف أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز القطاع الخاص بالمتنامي. وكشف خلال افتتاحه مساء أمس الأول منتجعاً سياحياً إقبال المنطقة على نقلة نوعية عبر مشاريع كبرى.

وأكد بأن الإمارة وكافة الجهات الخدمية رهن إشارة المستثمرين والجميع في خدمتهم لتسهيل إجراءات استثمارهم، مثمنا دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمشاريع والمنشآت الاستثمارية والسياحية، معتبرا بأن التطوير السياحي لا يتم إلا بالإكثار من المشاريع السياحية النوعية، وأن الأبواب مفتوحة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بالمنطقة. وقال: «نضمن للمستثمر مرونة الإجراءات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والسياحية»، مشيرا إلى أن ما تم افتتاحه بداية لمشاريع أكبر ستشهدها منطقة الباحة، وتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية والسياحية بالمنطقة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة، موضحا بأن تنفيذ مشاريع سياحية كبرى من أكبر أهدافه التنموية.

وزار أمير منطقة الباحة أمس الأول مهرجان الورد والعطور الأول الذي تنظمه بلدية محافظة القرى بالتعاون مع القطاع الخاص في منتزه الثروة الوطني في بيدة، وتجول في أركانه واستمع إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط.