شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الورد يودع زواره بالعرضة وشتلات الجوري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)يختتم مهرجان الورد والعطور في منطقة الباحة نسخته الأولى مساء اليوم (الخميس) برقصة العرضة وتوزيع شتلات الجوري على الزوار بحسب توجيه أمير المنطقة. وشهد المهرجان إقبال 20 ألف زائر معظمهم عائلات لاقتناء الورود الطبيعية والشتلات وشراء بعض المستحضرات العشبية من المسوقين المشاركين، فيما استمتع البعض باللوحات الفنية المصاحبة تحت زخات مطر الصيف. واحتفظت عطور المنطقة بالصدارة، خصوصاً الكادي والبعيثران والريحان، التي تسابق باعتها منذ اليوم الأول على تأمينها بكميات كبيرة من السهول التهامية وقرية ذي عين والأصدار.
ويؤكد المنظم عبدالله العلي أن زيارة أمير المنطقة أكسبت المهرجان شرعية المنافسة والاستمرار، مؤملاً توفر جهات راعية، ومتطلعاً لدعم هيئة السياحة ليكون ضمن مبادراتها السنوية.
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