، محافظ العارضة يطلق مبادرة "سجلني" والتي تهدف لتسجيل طلاب المحافظة بالجامعات ،

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برعاية محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، انطلقت مبادرة "سجلني 2" التي ينظمها مجلس شباب جازان للعام الثاني ممثلاً في فريق شباب محافظة العارضة بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالمحافظة لمساعدة خريجي الثانوية العامة في التسجيل عبر البوابات الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد والقطاعات العسكرية إضافة لتقديم الاستشارات والإرشاد الأكاديمي.
وذكر "بن منيخر" أن المبادرة إحدى ثمرات الدعم الذي يحظى به مجلس شباب المنطقه من أمير جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، ومتابعتهما الدائمة لكل الأفكار والمشاريع المجتمعية والتنموية، وما يخص شباب وشابات المنطقة، معرباً عن سعادته بما قدمه أبناء محافظة العارضة، ودعا خريجي الثانوية العامة للحضور والاستفادة من المبادرة.
وشهد حفل التدشين عرض فيلم تعريفي بالقيم التي تضمنتها مبادرة سجلني 2، ثم اطلع على قسمي المبادرة الرجالي والنسائي ويشملان قسم الإرشاد الأكاديمي وقسم التسجيل وقاعة لعقد اللقاءات وورش العمل، كما دشن المركز الإعلامي وحساب المبادرة التفاعلي على منصات التواصل الاجتماعي، ثم تكريم الرعاة والمشاركين والجهات الداعمة.
وبهذه المناسبة، قدم عضو مجلس شباب المنطقة ممثل محافظة العارضة "بندر واصلي" شكره لسعادة محافظ العارضة على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لأبناء المحافظة، كما قدم شكره للدكتور إبراهيم النعمي أمين مجلس شباب جازان على اهتمامه ودعمه لجهود شباب المنطقه لتقديم الخدمات والمبادرات لأبناء المنطقة.
وأشاد "الواصلي" بالجهود التي قدمت لهم من قبل بلديه العارضه وأعضاء المجلس البلدي وجمعية البر الخيرية بالعارضة لما قدموه من تسهيلات وإمكانات ساهمت في إخراج المبادرة بالشكل اللائق.
محافظ العارضة يطلق مبادرة "سجلني" والتي تهدف لتسجيل طلاب المحافظة بالجامعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
برعاية محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، انطلقت مبادرة "سجلني 2" التي ينظمها مجلس شباب جازان للعام الثاني ممثلاً في فريق شباب محافظة العارضة بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالمحافظة لمساعدة خريجي الثانوية العامة في التسجيل عبر البوابات الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد والقطاعات العسكرية إضافة لتقديم الاستشارات والإرشاد الأكاديمي.
وذكر "بن منيخر" أن المبادرة إحدى ثمرات الدعم الذي يحظى به مجلس شباب المنطقه من أمير جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، ومتابعتهما الدائمة لكل الأفكار والمشاريع المجتمعية والتنموية، وما يخص شباب وشابات المنطقة، معرباً عن سعادته بما قدمه أبناء محافظة العارضة، ودعا خريجي الثانوية العامة للحضور والاستفادة من المبادرة.
وشهد حفل التدشين عرض فيلم تعريفي بالقيم التي تضمنتها مبادرة سجلني 2، ثم اطلع على قسمي المبادرة الرجالي والنسائي ويشملان قسم الإرشاد الأكاديمي وقسم التسجيل وقاعة لعقد اللقاءات وورش العمل، كما دشن المركز الإعلامي وحساب المبادرة التفاعلي على منصات التواصل الاجتماعي، ثم تكريم الرعاة والمشاركين والجهات الداعمة.
وبهذه المناسبة، قدم عضو مجلس شباب المنطقة ممثل محافظة العارضة "بندر واصلي" شكره لسعادة محافظ العارضة على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لأبناء المحافظة، كما قدم شكره للدكتور إبراهيم النعمي أمين مجلس شباب جازان على اهتمامه ودعمه لجهود شباب المنطقه لتقديم الخدمات والمبادرات لأبناء المنطقة.
وأشاد "الواصلي" بالجهود التي قدمت لهم من قبل بلديه العارضه وأعضاء المجلس البلدي وجمعية البر الخيرية بالعارضة لما قدموه من تسهيلات وإمكانات ساهمت في إخراج المبادرة بالشكل اللائق.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:12 AM
"بن منيخر" يدعو خريجي الثانوية العامة للحضور والاستفادة من المبادرة
برعاية محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، انطلقت مبادرة "سجلني 2" التي ينظمها مجلس شباب جازان للعام الثاني ممثلاً في فريق شباب محافظة العارضة بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالمحافظة لمساعدة خريجي الثانوية العامة في التسجيل عبر البوابات الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد والقطاعات العسكرية إضافة لتقديم الاستشارات والإرشاد الأكاديمي.
وذكر "بن منيخر" أن المبادرة إحدى ثمرات الدعم الذي يحظى به مجلس شباب المنطقه من أمير جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، ومتابعتهما الدائمة لكل الأفكار والمشاريع المجتمعية والتنموية، وما يخص شباب وشابات المنطقة، معرباً عن سعادته بما قدمه أبناء محافظة العارضة، ودعا خريجي الثانوية العامة للحضور والاستفادة من المبادرة.
وشهد حفل التدشين عرض فيلم تعريفي بالقيم التي تضمنتها مبادرة سجلني 2، ثم اطلع على قسمي المبادرة الرجالي والنسائي ويشملان قسم الإرشاد الأكاديمي وقسم التسجيل وقاعة لعقد اللقاءات وورش العمل، كما دشن المركز الإعلامي وحساب المبادرة التفاعلي على منصات التواصل الاجتماعي، ثم تكريم الرعاة والمشاركين والجهات الداعمة.
وبهذه المناسبة، قدم عضو مجلس شباب المنطقة ممثل محافظة العارضة "بندر واصلي" شكره لسعادة محافظ العارضة على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لأبناء المحافظة، كما قدم شكره للدكتور إبراهيم النعمي أمين مجلس شباب جازان على اهتمامه ودعمه لجهود شباب المنطقه لتقديم الخدمات والمبادرات لأبناء المنطقة.
وأشاد "الواصلي" بالجهود التي قدمت لهم من قبل بلديه العارضه وأعضاء المجلس البلدي وجمعية البر الخيرية بالعارضة لما قدموه من تسهيلات وإمكانات ساهمت في إخراج المبادرة بالشكل اللائق.
، محافظ العارضة يطلق مبادرة "سجلني" والتي تهدف لتسجيل طلاب المحافظة بالجامعات ،
المصدر : الخليج 365
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