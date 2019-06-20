شكرا لقرائتكم جامعة جازان تعلن عن وظائف صحية وإدارية على برنامج التشغيل الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة جازان، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) على برنامج التشغيل الطبي المباشر، للعمل بمسمى (طبيب مقيم، وتمريض، وتغذية، وأخصائي قيادي)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- طبيب مقيم (طب أسرة):

– حاصل على ماجستير أو درجة دبلوم في طب الأسرة مع خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين.

– مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع تسجيل ساري الصلاحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

2- طبيب مقيم (وظائف تدريب وتأهيل):

– حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة.

– أن يحصل على القبول في إحدى البرامج المطلوبة (الأمراض الباطنية، الجراحة العامة، طب الأطفال، النساء والتوليد، طب أسرة) خلال سنة من توقيع العقد ومن حق الجامعة عدم تجديد العقد في حالة عدم الحصول على قبول في برنامج تدريبي مقبول في التخصص المتعاقد عليه.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– يفضّل أن يكون مقبولًا في البرنامج التدريبي.

3- أخصائي غير طبيب (تمريض):

– حاصل على بكالوريوس في التخصص.

– مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع تسجيل ساري الصلاحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

4- أخصائي غير طبيب (تغذية علاجية أو إكلينيكيه):

– حاصل على بكالوريوس في التخصص.

– مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع تسجيل ساري الصلاحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

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5- أخصائي قيادي:

– ماجستير في تخصص إدارة الموارد البشرية من أحد الجامعات المعترف بها.

– إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة تطبيقات الحاسب.

– الأولوية من لديه خبرة عمل في أحد المستشفيات المرجعية أو طبق مشروعًا بها.

الشروط العامة:

1- يجب تحديد الوظيفة المتقدم لها، وملاحظة أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان وذلك عبر تعبئة النموذج (اضغط هنا).

2- ضرورة توفر تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول للمتقدمين إلي الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

3- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات إن وجدت.

4- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا.

5- ألا يكون المرشح مرتبطًا بعمل عند التعاقد.

الطلبات:

1- السيرة الذاتية المفصلة.

2- صور الشهادات.

3- صورة إثبات الشخصية.

4- صورة تسجيل التصنيف لهيئة التخصصات الصحية.

5- تعبئة النموذج (اضغط هنا).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/17هـ الموافق 2019/06/20م الساعة 8:00 صباحًا.

طريقة التقديم:

– إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي (مع كتابة مسمى الوظيفة في خانة العنوان): [email protected]