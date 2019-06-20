شكرا لقرائتكم بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية لتحرير البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية لتحرير البيضاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الجيش اليمني عن إطلاق عملية عسكرية في محور محافظة البيضاء اليمنية، بدعم مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة.
وبدأ الجيش عملية عسكرية ما زالت مستمرة، وسط تقدم لقوات الجيش الوطني مسنودًا بالمقاومة الشعبية وقبائل البيضاء، تم خلالها تحرير مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.
هذا ووجهت قيادة محافظة البيضاء ومركز القيادة والسيطرة، برقية عاجلة لقيادة الألوية المقاتلة هناك وقيادة المقاومة الشعبية، أعلنت فيها أن ساعة الصفر دقت وحان موعد التحرير في محافظة البيضاء.
وفي تعز، لقي سبعة عشر عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم قياديان ميدانيان، وجرح عشرات آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني، صباح الأربعاء، في تعز جنوب غرب اليمن.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش الوطني هاجم، الأربعاء، مواقعَ الميليشيات في الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز، عقب قصف مدفعي عنيف، نتج عنه تدمير آلياتٍ عسكرية ومدافع رشاشة، ومتارس قناصين تابعة للميليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية لتحرير البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.