كيفيةالاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار و كيفية الحصول عليها

قروض بنك التسليف و الادخار ،للأسر الفقيرة و محدودي الدخل محاولة من الممكلة لتسهيل وتحسين اوضاعهم المعيشية وتحاول المملكة مساعدة شبابها في الزواج عن طريق قرض الزواج ،ويوجد قروض اخري منها قرض الترميم،وقروض المشاريع الصغيرة للمساعدة في رفع مستوي المعيشة والدخل لدي المواطنين ،وقام بنك التنمية العقارية بوضع نظام جديد عن الاقساط المسددة،ويعمل بنك التسليف والادخار ايضا علي مساعدة الشباب والمبدعين عن طريق منحهم قروض مالية لتحقيق مشروعاتهم و المساهمة في تطويرها مما يعمل علي تطوير المجتمع السعودي و توفير فرص عمل للشباب و اصحاب الحرف الصغيرة.

شروط بنك التسليف و الادخار

يجب ان يكون مقدم الطلب سعودي الاصل.

يجب ان يكون مقدم الطلب عمره لايقل عن ال25 و لا يكون اكثر من 55 عاما.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يجب ان يكون الحد الادني من الدخل للمتقدم لا يقل عن 2,000 ريال سعودي.

يستطيع المقدم ايضا الحصول علي قرض عائلي.

لا يمتلك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

يجب الا تزيد تكلفة المشروع المقدم عن 8,000,000 ريال سعودي.

يجب علي مقدم الطلب ملء استمارات برنامج بنك الائتماني و استكمال عملية التقديم.

شروط بنك التسليف و الادخار للكفيل

يجب ان يكون مقدم الطلب سعودي الاصل.

يجب ان يكون ملتزما في دفع القروض التي اخذها سابقا.

يجب ان يكون غير ضامنا للبنك مع اي قروض اخري.

تقديم الأوراق اللازمة طبقا للوائح وتوفير الضمانات اللازمة.

ان يكون الاقتطاع الشهري معادلا للثلث الراتب صافي.

اذاكان الكفيل عاملا بالقطاع الخاص و مسجلا في التأمين الاجتماعي يتم الزام الضامن والمقترض بالتوقيع عقد الدفع كاملا.

شروط بنك التسليف و الادخار للزواج

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ان تكون الزوجة سعودية الاصل او تحمل جنسية احدي دول مجلس التعاون الخليجي.

شرط ان يكون الزواج لاول مره وهناك بعض الشروط الاخري للقرض.

شروط بنك التسليف و الادخار للأسره

يجب ان يكون دخل الاسره اقل من 2000 ريال سعودي.

يمكن احتساب الابناء اذا كان عمرهم اقل من 24 عاما و لا يمتلكون عمل وعير متزوجين.

شروط بنك التسليف و الادخارللترميم

يجب ان يكون مقدم الطلب عمره لايقل عن 21 عاما و ان يكون مالك للعقار.

يجب ان يكون العقار تم علي بناءه اكثر من 5 اعوام.

اذا كان العقار منقول الملكية لاحد الاقارب يجب ان يمر عليه اكثر من عامين.

اذا تم ترميم العقار سابقا يلزم ان يمر عليه 8 اعوام قبل طلب القرض.

اذا كان المنزل مرهون لجهه حكومية يلزم تسديد الأقساط أولا.

الاستعلام عن بنك التسليف و الادخار

لكي تتمكن من الاستعلام عن القروض يلزم الدخول اولا علي الموقع الخاص بالبنك واتباع ما يلزم :-

كتابة رقم الهوية في المربع الاول.

كتابة كلمة المرور الخاصة بكم ثم الصغط علي تسجيل الدخول.

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