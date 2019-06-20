يتضمن توجيهات لأمانة المحافظة.. أمر سامٍ بشأن مخطط عبدالله الفيصل في جدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، صدور الموافقة السامية على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف باسم “مخطط السعيد”.

وأوضحت “إمارة مكة” على حسابها في موقع “تويتر”، أن الأمر السامي سمح لأمانة محافظة جدة بيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة. وأضافت: “تضمنت الموافقة السماح للأمانة بالاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسية في المخطط، لدعم إيراداتها على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية”.