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تنبيه لأهالي جازان.. سحب رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية
متابعات الخليج 365 - جازان
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من حالة الطقس على منطقة جازان في الدرب وبيش.
وأضافت الأرصاد، أن الدرب وبيش من المتوقع أن يشهدا سحبًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية.
وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ الساعة 00:15 اليوم الخميس، ومن المقرر أن تنتهي في تمام الساعة 5:00 الجمعة المقبل.
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