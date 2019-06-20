تنبيه لأهالي جازان.. سحب رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من حالة الطقس على منطقة جازان في الدرب وبيش.

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وأضافت الأرصاد، أن الدرب وبيش من المتوقع أن يشهدا سحبًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ الساعة 00:15 اليوم الخميس، ومن المقرر أن تنتهي في تمام الساعة 5:00 الجمعة المقبل.