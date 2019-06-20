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ظاهرة مناخية نادرة في سماء المملكة.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت جمعية آفاق لعلوم الفضاء، عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة فوق سماء المملكة غدًا الخميس.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن القمر سيحجب كوكبًا، ويمكن مشاهدة ذلك بالعين المجردة بعد غروب الشمس في وسط المحيط الهادئ مثل جزيرة تاراوا.
وأفادت بأن الظاهرة غير مشاهدة في الوطن العربي؛ نظرًا لأن وقت حدوثه يكون نهارًا.
وأضافت: فقط باستخدام كاميرات CCD يمكن للهواة والباحثين رصد الحدث، حيث يبدأ في السعودية الساعة 06:47 وينتهي 07:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
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