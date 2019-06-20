شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الجبيل: إزالة 36 بسطة للباعة الجائلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

قامت بلدية محافظة الجبيل بالتعاون مع الجهات الأمنية مساء الاثنين الماضي، بحملة واسعة على الباعة المتجولين المخالفين بالمنطقة المركزية في المحافظة، نتج عنها ضبط ومصادرة خضروات وفواكه، في إطار حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لدعم الجهود المبذولة في متابعة وضبط الباعة المتجولين المخالفين والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن فرق الرقابة قامت أخيراً بحملة تفتيش لمراقبة المخالفين في نطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط ومصادرة 2500 كجم من الخضروات والفواكه، وإتلاف المنتجات التي ظهرة عليها علامات الفساد.

وأكد الدويش استمرار الجولات الميدانية لضبط المخالفين لأنظمة البيع، مشيراً إلى أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة وضبط المحلات المتعلقة بالصحة العامة، ومنع الباعة المتجولين من الافتراش في الطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطوير عمل الرقابة الصحية.