شكرا لقرائتكم اجتماع سعودي - إسباني يناقش قضايا حقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 18:28

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في مكتبه اليوم (الأربعاء) مديرة الإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية ايبا مارتينث، يرافقها سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة البارو ايرانثو.



وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.