الآن نتائج الأمن العام 1440 رتبة جندي أسماء المقبولين نهائياً في الامن العام بوابة أبشر برقم الهوية...

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج الأمن العام 1440 وكشفت عن أسماء المقبولين نهائياً في مديرية الأمن العام لرتبة جندي، وجاري العمل على فرز أوراق المتقدمين للإعلان عن نتائج قبول الأمن العام ١٤٤٠ لجميع الرتب المتبقية والتي تم توضيحها خلال الإعلان السابق لتوافر عدد من الرتب للتقديم عليها عبر بوابة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ونرفق لكم أدناه رابط الدخول عبر أبشر توظيف لمعرفة نتائج الأمن العام 1440 رتبة جندي ومعرفة كافة التفاصيل الأخرى.

وقد بدأت عمليات التسجيل والقبول في الأمن العام يوم الأحد الماضي الموافق 1440/05/21هـ، وانتهت عمليات التسجيل والقبول في الأمن العام يوم الخميس الموافق 1440/05/25هـ لحملة الشهادة الثانوية العامة والشهادات الأخري، وبعد انتظار فترة الفرز تم الإعلان عن نتائج قبول الأمن العام 1440 لرتبة جندي والتفاصيل أسفل التقرير.

نتائج الأمن العام 1440 جندي

وكانت وزارة الداخلية متمثلة في مديرية الامن العام أعلنت سابقاً أن التقديم على الوظائف ستكون برتبة رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي فني موسيقي، فيما أوضحت المستندات المطلوب اصطحابها عند الحضور للمقر والمواعيد المحددة خلال الإعلان عن نتائج قبول الأمن العام .١٤٤٠

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وفي ذات الصدد أوضحت مصادر مطلعة منذ فترة أن موعد الإعلان عن نتائج الأمن العام 1440 سيكون في يوم الخميس 17 جمادى الآخر 1440، الموافق ليوم 21 فبراير 2019 حيث سيتم فرز أسماء المقبولين مبدئياً وتحديد موعد الحضور لإجراء تطابق البيانات واصطحاب المستندات المطلوبة.

نتائج قبول الأمن العام ١٤٤٠

يمكنكم الحصول على نتائج الأمن العام 1440 ومعرفة أسماء المقبولين في الأمن العام من خلال الدخول على الرابط هنــــا، بالإضافة أنكم ستتعرفون على المستندات المطلوبة ومواعيد الحضور للمقر المحدد بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً لاستكمال الإجراءات.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية عن نتائج قبول الأمن العام النهائي 1440 رتبة جندي، حيث يمكنكم الآن الدخول عبر بوابة أبشر من خلال الرابط المرفق بعاليه والإطلاع على نتائج القبول بمديرية الأمن العام على رتبة جندي لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين في مختلف مناطق المملكة السعودية.