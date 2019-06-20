محمد بن مسعود - الدمام - سلمه شهادة شكر ومبلغاً مالياً نيابة عن مدير دوريات الأمن نيابة عن مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد كرم مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش، العريف بندر بن فايز الشراري بشهادة شكر ومبلغ مالي. جاء ذلك نظير جهوده حيال ضبط أحد العمالة الوافدة الذي حاول رشوة رجل أمن. "الدويش" يكرم "الشراري" لضبطه وافداً حاول دفع رشوة لرجل أمن‎ مهنا التميمي الخليج 365 2019-06-19 نيابة عن مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد كرم مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش، العريف بندر بن فايز الشراري بشهادة شكر ومبلغ مالي. جاء ذلك نظير جهوده حيال ضبط أحد العمالة الوافدة الذي حاول رشوة رجل أمن. Advertisements 19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 11:49 PM سلمه شهادة شكر ومبلغاً مالياً نيابة عن مدير دوريات الأمن سلمه شهادة شكر ومبلغاً مالياً نيابة عن مدير دوريات الأمن نيابة عن مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد كرم مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش، العريف بندر بن فايز الشراري بشهادة شكر ومبلغ مالي. جاء ذلك نظير جهوده حيال ضبط أحد العمالة الوافدة الذي حاول رشوة رجل أمن. ، "الدويش" يكرم "الشراري" لضبطه وافداً حاول دفع رشوة لرجل أمن‎ ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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