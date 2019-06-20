، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمنشأة تبيع منظفات منتهية الصلاحية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تزاول نشاط التجارة في المنتجات الورقية والمنظفات بمدينة الرياض وذلك إثر ثبوت مخالفة منشأته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات منظفات منتهية الصلاحية.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بإدانة المخالف مع فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.
وتواصل وزارة التجارة والاستثمار التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمنشأة تبيع منظفات منتهية الصلاحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تزاول نشاط التجارة في المنتجات الورقية والمنظفات بمدينة الرياض وذلك إثر ثبوت مخالفة منشأته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات منظفات منتهية الصلاحية.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بإدانة المخالف مع فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.
وتواصل وزارة التجارة والاستثمار التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:48 PM
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تزاول نشاط التجارة في المنتجات الورقية والمنظفات بمدينة الرياض وذلك إثر ثبوت مخالفة منشأته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات منظفات منتهية الصلاحية.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بإدانة المخالف مع فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.
وتواصل وزارة التجارة والاستثمار التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمنشأة تبيع منظفات منتهية الصلاحية ،
المصدر : الخليج 365
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