“هيئة التلفزيون” ترد على ما يُتداول حول عجزها عن تقديم محتوى إعلامي مميز

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً حول ما يُتداول من أن أعضاء مجلس الشورى يرون أنها عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي مميز ومنافس. وقالت الهيئة إن المجلس ناقش التقارير السنوية للهيئة للأعوام 2015م و2016م و2017م، ولم يناقش تقارير عامي 2018م و2019م التي شهدت تطوراً في المحتوى البرامجي للقنوات السعودية.

وأضافت أن عامي 2018م و2019م سجلا كذلك نسب مشاهدة عالية للقنوات في الخليج والعالم العربي، مشيرة إلى أن قناة (SBC) والقناة السعودية سجلتا مراتب متقدمة من نسب المشاهدة، وأثر ذلك في زيادة الدخل من الإعلانات. وأفادت الهيئة بأن هذا الأمر يؤكد أن المحتوى البرامجي للقنوات متميز، ويلبي متطلبات رؤية المملكة 2030 في مجالات الترفيه والتثقيف وتحقيق العوائد المالية لقطاعات الدولة.