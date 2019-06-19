المبعوث الأمريكي لإيران يتوجه للخليج

يتوجه المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، إلى الخليج؛ لزيارة السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين.

وقال هوك، في وقت سابق اليوم، إن بلاده تريد التوصُّل لاتفاق شامل مع إيران، موضحًا أن الهدف من ضغوط الولايات المتحدة هو دفع طهران إلى تغيير سلوكها.

وأوضح هوك، خلال جلسة استماع بالكونجرس، أن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل البرنامجين النووي والصاروخي، ووقف دعمها للإرهاب والاعتقال التعسفي.

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وأشار إلى أن حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، صارا يتخذان إجراءات تقشفية؛ بسبب تراجع الموارد الإيرانية.

وأضاف أن إيران خفَّضت إنفاقها العسكري منذ فرض العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الذي أُبرم مع طهران سنة 2015، جعلها تحصل على الموارد اللازمة لتمويل أنشطتها الخبيثة، وتدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط.

وبعثت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية مهمة إلى الشرق الأوسط، بعدما وردت أنباء عن تحضير إيراني لاستهداف مصالح أمريكية في المنطقة. واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بالضلوع في استهداف عددٍ من ناقلات النفط في مياه الخليج العربي، وهو ما نفته إيران بشكل قاطع.