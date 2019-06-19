صدور الموافقة السامية على إجازة ما بيع من أراضٍ في مخطط السعيد

أعلنت إمارة مكة المكرمة، صدور الموافقة السامية على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل «مخطط السعيد».

وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، وكذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسية في المخطط لدعم إيرادات الأمانة على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية.