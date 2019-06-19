جامعة الطائف تعلن ترشيح 32 طالبًا وطالبة للقبول ببرنامج التجسير

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، أسماء 32 طالباً وطالبة مرشحين للقبول ببرنامج التجسير لخريجي كليات التقنية.

ودعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف، المرشحين والمرشحات إلى ضرورة مراجعة العمادة في مبنى 25 بمقر الطلاب بالحوية، ومبنى 17 بمقر الطالبات في الحوية، مصطحبين أصل وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للمطابقة، في الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 20 شوال إلى يوم الثلاثاء الموافق للسادس من ذي القعدة المقبل، منبهة الطلبة المرشحين إلى أنه سيلغى ترشيح المتقدم في حال عدم مراجعته لها في الفترة المحددة.

وتضمنت أسماء الطلاب المرشحين للقبول، في تخصص المحاسبة، كلاً من:«سعود عبدالعزيز سعد الحارثي، فلاح عوض جايز الرويلي، رشاد أحمد محمد الزهراني، عمار فواز حمود الحربي،, معاذ عبدالرحمن محمد السقاف».

وفي تخصص الهندسة الكهربائية، رشحت الجامعة، كلًا من: «محمد ضيف الله الحارثي، مشعل بن جهز بن فايح المغيري العتيبي، سطام بن غازي بن معتوق المالكي، ومحمد بن عبدالمحسن بن محمد الجيزاني الشريف».

أما تخصص إدارة الأعمال، فشمل كلًا من: «فهد بن ناصر بن فهد الملحي السبيعي، سليمان بن غانم بن مسلم الغرابي الحربي، سعد بن مشهور بن حسين العبيدة الحليفي، ماجد موسى مسعر السبيعي، ومحمد بن خلف الله بن هريس المذكوري القرشي».

وتخصص التسويق، ضم كلًا من: «محمد بن هيثم فضل الله، وسلمان بن عبدالله بن إبراهيم الفايز«.

Advertisements

وفيما يتعلق بأسماء الطالبات المرشحات للقبول، فشملت في تخصص تصميم الأزياء، كلًا من: «سراء سرور شاكر الجودي، فطيمة عامر محمد الحجي، ربى بنت زيد بن عبدالله بن لادن، ريم محمد أحمد الزهراني، ومستورة ضاوي عايض الجعيد».

وفي تخصص المحاسبة، كلًا من: «بدور عبدالله جابر الثبيتي، حميدة بن مدن بن علي فتيل، إيمان عبدالله ناصر الخليف، فاطمة حسن علي آل خليف، وإيمان علي سالم السالم».

أما تخصص إدارة الأعمال، فشمل الطالبات: «عبير سالم علي المالكي، زينب بنت خليفة بن عبدالمحسن البراهيم، هناء محمد مهنا المطيري، ومروج بنت زهير بن محمد مختار شربيني».

وفيما يتعلق بتخصص هندسة الحاسب: « فوزية هندي محمد العماري، وهدى محمد مهنا المطيري».

وكانت جامعة الطائف، قد استقبلت طلبات القبول لخريجي الكليات التقنية على برنامج التجسير بالجامعة عبر موقعها الإلكتروني، في تخصصات هندسية وإدارية وفنية، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 20 رمضان الماضي.