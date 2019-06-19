سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن منطقتي «المدينة المنورة، ومكة المكرمة»، تتأثران باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وتوقعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، والباحة» والتي تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الطائف .

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توقّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على أربع مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، إن شاء الله، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جنوب الطائف مرورًا بالباحة وعسير وجازان، ونشاط للرياح مثيرة للأتربة على الشرقية ودول الخليج وما بين الرياض والشرقية وعلى الساحل الغربي».

وأعلن الحصيني -في وقتٍ سابق- أنّ فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا بعد غدٍ الجمعة، وهو موعد الانقلاب الصيفي، وقال: «هذا اليوم سيكون أطول نهار وأقصر ليلة في السنة، طبقًا للحسابات الفلكية، وتكون عمودية على الخط الوهمي مدار السرطان».