«الشؤون الإسلامية» تنظم أكبر ملتقى دعوي نسائي بالمدينة

تنظِّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للتوعية الفكرية والعلمية بفرع الوزارة بالمدينة المنورة، أكبر ملتقى دعوي للنساء بالمدينة المنورة، خلال المدة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر شوال لعام 1440هـ؛ بمشاركة نخبة من الداعيات، ويستهدف الملتقى أكثر من ألفي مشاركة، ويستمر ثلاثة أيام في رحاب مسجد قباء.

ويضم الملتقى، الذي تنطلق أعماله- غدًا الخميس- ست جلسات واثني عشر محورًا، تتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، كما تتم ترجمة ما يُطرح في جلساته بثلاث لغات غير اللغة العربية، وهي الإنجليزي والأردو والملايو؛ حيث خُصصت أماكن لكل جنسية وترجمة فورية للمشاركات.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوسطية، التي دعا إليها ديننا الحنيف، وطرق حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية، وخطر البدع على الأمن، وتأثير وسائل الإعلام في نشر التطرف الفكري، وأثر الاستقامة في تحقيق الأمن، وتعليم الناس أسباب الثبات على الحق في ضوء الكتاب والسُنة، وحماية الإسلام لفكر الإنسان، وربط الناس بالسُنة والوسطية، ونشر الوعي في أهمية طاعة ولاة الأمر.

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كما يناقش المؤتمر محاور رئيسية، تتمثل في الوسطية وأثرها في صيانة الفكر، والعلم الشرعي وأثره في الأمن، وتأثير وسائل الإعلام على الأمن الفكري، ووجوب لزوم السُنة، وتربية النشء على الوسطية، وأثر السنة في تحقيق الوسطية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المتواصلة، التي تقدمها الوزارة بمختلف فروعها وقطاعاتها؛ لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الوعي المجتمعي، من خلال هذه الملتقيات التي تستهدف النواة الأساسية للأسرة المسلمة وهي المرأة، تحقيقًا لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة .