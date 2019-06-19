حضر سفير خادم الحرمين الشريفين في المغرب عبدالله بن سعد الغريري اليوم الثلاثاء، حفل مراسم اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان. الحفل الذي دشن في مقر إقامة السفير الأذربيجاني بالرباط أوكتاي كيربانوف، أعرب خلاله السفير السعودي عن أحر التهاني، وأصدق التمنيات للشعب الأذربيجاني بمزيد من التقدم والازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي بالمغرب يحضر حفل مراسم اليوم الوطني لأذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.