التدريب التقني تشتكي من ظاهرة غياب المتدربين

كشفت دراسة أعدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعنوان «ظاهرة غياب المتدربين في بداية الفصل التدريبي» عن ظاهرة غياب المتدربين مع بداية كل فصل تدريبي جديد، الأمر الذي له تأثير سلبي على البرامج التدريبية، مطالبة بإيجاد خطة تدريبية للحد من ضعف حضور المتدربين في بداية الفصل التدريبي.

عدم انتظام النوم

ذكرت الدراسة التي اطلعت عليها «دوت الخليج» أن «البحث يهدف إلى إجراء فحص شامل وعام لأسباب ظاهرة الغياب لدى المتدربين في بداية الفصل التدريبي لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعرف على آثار الظاهرة».

وأضافت أن الغياب في بداية الفصل عادة مستمرة ومتكررة في المجتمع، لزعم بعض الفئات بأن الأسبوع الأول غير مجدٍ، حيث تنتشر الشائعات التي تشير إلى عدم احتساب الحضور والغياب في بداية الفصل التدريبي، مشيرة إلى أن المتدربين عللوا سبب غيابهم بعدم انتظام النوم والسهر وعدم الاستعداد المبكر لبداية التدريب.

رفع كفاءة البرامج التدريبية

أوصت الدراسة بوضع نظام للمحاسبة والتقييم مرتبط بعدد أيام الحضور، وتوثيق العلاقة بين البيت والكلية لخلق المزيد من التفاهم والتعاون، ووضع نظام واضح للمتدربين لتعريفهم بالنتائج السلبية للغياب، وضرورة التوصية بانتظام النوم وعدم السهر، وتوجيه النصح للطلاب من قبل القائمين على التدريب.

وأكد الدراسة أهمية توفير برامج مشوقة تجعل المتدرب يحضر من بداية الفصل، والتأكيد على حساب الغياب منذ بداية الفصل، وتوفير وتطوير أنظمة ولوائح الوحدة التدريبية.

دبلومات النساء

أوضحت دراسة أخرى للمؤسسة بعنوان «تقييم برامج الدبلوم في المعاهد العليا الأهلية النسائية بالرياض»، أن «برامج الدبلوم مناسبة بشكل عام، وأنها أحدثت التغيير الإيجابي في سلوك المتدربات واتجاهاتهن نحو المهنة»، مضيفة أن عدد المتدربات كثير في المجال العلمي، مشيرة إلى توافق مخرجات الدبلوم مع احتياجات سوق العمل.

وأوصت الدراسة بزيادة الاهتمام برفع كفاءة البرامج التدريبية من خلال توفير البيئات الملائمة لأنواع البرامج التدريبية المختلفة وأساليب التدريب المتنوعة، وتحديث محتويات الحقائب التدريبية، وإتاحة الفرصة للمتدربات للتطبيق العملي مباشرة بعد كل محتوى تدريبي، وزيادة الاهتمام برفع كفاءة المدربات من خلال عقد ورش العمل لهن.

مقررات المعاهد الصناعية

كشف تعميم حديث للمؤسسة إلى جميع المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، عن موافقة المحافظ على مشروع بناء نظام المقررات للمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام المقررات على المستجدين لعام 1440-1441، مع الاستمرار على النظام الفصلي الحالي للمتدربين المستمرين.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:

4599 شابا و 750 شابة خرجتهم المؤسسة في أبريل الماضي

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1381 فرصة لـ 38 شركة أطلقتها المؤسسة تحت شعار «فرصة عمل لكل خريج»

770 فرصة وظيفية قُدّمت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين

الجهات المستفيدة من الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص:

جامعة الملك سعود

مجموعة شركات الزاهد

الشركة الوطنية لأعمال المياه

مصنع أنظمة الطاقة الكهربائية

شركة الإلكترونيات المتقدمة

الوظائف الفنية بالحرس الملكي

شركة تحكم

شركة المراعي

مركز ترشيد