3700 حكما بالمحاكم العمالية في 18 يوما

وأوضحت الوزارة أن 946 حكما من إجمالي الأحكام صدرت عن محاكم الاستئناف، فيما صدر 2754 حكما عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات بالأجور، وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل لتكون مرتكزا وأنموذجا يُحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأكدت وزارة العدل أن «أنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض».
وأضافت أن «مدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، تبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».
عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية وفقا للمناطق
- الرياض 1219
- مكة المكرمة 888
- الشرقية 673
- المدينة المنورة 402
- القصيم 259
- تبوك 96
- عسير 88
- حائل 33
- الباحة 16
- جازان 13
- الجوف 7
- الحدود الشمالية 6
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