بلدي جدة يطلع على مشروع تصريف الأمطار

كشف رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي، أن "مشروع تصريف الأمطار الذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه بمليارين ونصف المليار، قطع شوطا كبيرا من الإنجاز".

وقال المحمدي، خلال الجولة الميدانية التي قام بها المجلس في المشروع، إن "المشروع يعد من المشاريع التي يوليها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، جُلّ اهتمامهما ومتابعتهما".

وأوضح المدير العام لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس سعيد المعجباني، أن "المشروع يشمل 4 مراحل: الأولى منها الحلول العاجلة للمواقع الحرجة، والثانية المصبات البحرية، والثالثة الخطوط الرئيسية، والرابعة الخطوط الفرعية"