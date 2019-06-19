تعتزم شركة تطوير للخدمات التعليمية تطوير نظام إلكتروني مستقل لتعليم الكبار، يهدف إلى أتمتة الإجراءات الإدارية الخاصة بتعليم الكبار، لتوفير الوقت والجهد وتسريع إنجاز الأعمال.

وبحسب مصادر «دوت الخليج» يهدف المشروع إلى بناء برنامج إلكتروني للمساعدة في ترشيح معلمي ومعلمات من داخل سلك التعليم أو من خارجه، لتدريس طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بمدارس تعليم الكبار، وترشيح اللجان الإشرافية في تعليم الكبار، إضافة إلى ترشيح قيادات مراكز الأحياء المتعلمة في إدارات التعليم، وتوفير بيانات اللجان الإشرافية وقيادات المراكز والمعلمات، وتوفير البيانات المالية للمعلمات واللجان الإشرافية وقيادات مدارس تعليم الكبار الابتدائية «بنات» وقيادات مراكز الأحياء المتعلمة «بنين وبنات».

ويقوم النظام بتسهيل العمليات الإدارية الخاصة بمدارس تعليم الكبار، حيث يقوم بربط إدارات التعليم بالإدارة العامة للتعليم المستمر بجهاز الوزارة.

ويخدم النظام إدارات التعليم في المناطق والمحافظات التي ترفع احتياج المدارس من المعلمات وترشيحهم، وكذلك تعيين اللجان الإشرافية للمدارس وقيادات مراكز الأحياء المتعلمة، ورفع طلبات صرف المكافآت للمنظومة العاملة.

كما يخدم النظام أيضا الإدارة العامة للتعليم المستمر بالوزارة من خلال إدارة طلبات إدارات التعليم من الاحتياج والترشيح، وكذلك طلبات صرف المكافآت واعتمادها قبل تحويلها لشركة تطوير التي بدورها تقوم بالاعتماد النهائي لطلبات صرف المكافآت.