فسح المواد الغذائية بالمستودعات في 4 منافذ

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأسبوع المقبل موعدا لبدء الفترة التجريبية لمبادرة فسح إرساليات المواد الغذائية المبردة والمجمدة في مستودع التاجر مباشرة لمدة ثلاثة أشهر، على أن تدخل مرحلة أخرى تمهيدا للتطبيق النهائي بعد إخضاع العملية للتقييم.

4 منافذ

قال مدير منفذ ميناء الملك عبدالعزيز مناع الدوشان خلال ورشة عمل بعنوان «مبادرة فسح المواد الغذائية المبردة والمجمدة من مستودع التاجر» إن «هذه المرحلة ستطبق في أربعة منافذ، اثنان من المنافذ البرية «الميناء الجاف، والبطحاء»، واثنان من المنافذ الجوية «مطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة»، على أن يعمم على باقي المنافذ بشكل تدريجي» مشيرا إلى أن عدد المنافذ في المملكة 4 منافذ بحرية و11 منفذا بريا و4 منافذ جوية.

وأضاف أن المبادرة ستكون إلزامية إذ باتت واضحة لدى التاجر، مشيرا إلى زيادة الاستثمار في بناء وتأجير المستودعات، حيث إن المنطقة الشرقية تضم في جنباتها 400 مستودع شامل ويمكن زيادة العدد.

تسريع الإجراءات

أوضح الدوشان أن «المبادرة تهدف إلى تسريع إجراءات ودفع عجلة التجارة في المملكة تطبيقا لرؤية 2030، وضمان دقة قرار الإذن بالفسح من خلال المعاينة في أجواء مناسبة، مع توفير الوقت الكافي لاتخاذ القرار من المستودع مباشرة دون الخروج إلى أرضيات الموانئ والمنافذ، والتعرف على الظروف الفعلية للنقل والتخزين بالموقع، وإشراك التاجر بالمسؤولية تجاه ما يتم استيراده، وضمان سحب العينات بأجواء تضمن عدم تلف العينة وصحة القرار».

مؤكدا أن الهيئة تسعى لأن تصل السلعة للمستهلك بصورة سليمة وآمنة، وتقليل مدة بقائها في المستودعات التي تقتضي دفع قيمة الأرضيات، وهذا يتطلب جهدا مشتركا من الهيئة والمستثمر والمستهلك على حد سواء، وكل هذه الإجراءات التي تنفذها الهيئة تأتي لدعم سلامة وصحة المجتمع.

آلية العمل

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أبان مدير منفذ ميناء الملك عبدالعزيز أن «الآلية الجديدة تتم بتكليف مندوب الهيئة بزيارة المستودع وأخذ عينات، ويمكن فسحها مباشرة، أما المواد التي تقتضي سحب عينات ونقلها لمختبرات الهيئة فإن مدة الفسح لا تزيد عن خمسة أيام، وكل هذا يعد دعما للتجارة وضمان سحب العينات دون تلف»، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشمل كافة المنتجات التي تخضع لرقابة الهيئة بما فيها المنتجات الزراعية التي ستحال مسؤولية فسحها ومعاينتها للهيئة مستقبلا.

4 منافذ ستطبق بها مبادرة فسح المواد الغذائية:

1- الميناء الجاف

2- البطحاء

3- مطار الملك خالد بالرياض

4- مطار الملك عبدالعزيز بجدة