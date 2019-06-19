إطلاق مبادرة صيفنا مهارات في الحدود الشمالية

يشارك في تنفيذ المبادرة عدد من الأجهزة الحكومية هي: جامعة الحدود الشمالية، إدارة التعليم، المعاهد التقنية والمهنية بالمنطقة، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فرع هيئة الرياضة، الأندية الرياضية، فرع صندوق دعم الموارد البشرية «هدف»، إضافة إلى مديرية الشؤون الصحية، أمانة المنطقة، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فرع جمعية الثقافة والفنون، أدبي الشمالية.
وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إن «الإنسان السعودي يشكل وسيلة التنمية وغايتها، كما يشكل الثروة الحقيقية التي تتمتع بها البلاد، وبالتالي فإن استثمار كل فرصة متاحة لصناعة رأس المال البشري السعودي يجب اغتنامها، ولاشك أن الأوقات الحرة المتاحة لشبابنا في إجازة الصيف بالتزامن مع الإمكانات المتاحة لتنمية مهاراتهم تشكل فرصة ذهبية يجب اغتنماها من خلال مبادرة تحفز كافة الجهات المعنية وتنسق جهودها وإمكاناتها وتوجهها نحو هدف محدد، وهذا ما سعينا لتحقيقه من خلال مبادرة «صيفنا مهارات».
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