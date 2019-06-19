253 مليون ريال لمشاريع تنموية في الرس

تضمنت الجولة: افتتاح مشاريع لوزارة النقل بـ170 مليونا، وأخرى لوزارة الصحة بـ13 مليونا و200 ألف ريال، ومشاريع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بـ70 مليونا و600 ألف ريال، وشملت المشاريع البلدية إنشاء سوق الأثاث المستعمل بقيمة 14.041.818 ريالا، وإنشاء منتزه المحفل بقيمة 24.501.999 ريالا، وإنشاء المنتزه الشمالي بقيمة 10 ملايين ريال، وإنشاء مستودعات مركزية بقيمة 22.08.051 ريالا.
وشملت مشاريع وزارة الصحة التي تبلغ تكلفتها 13مليونا و200 ألف ريال، تدشين مركز الأمير فيصل بن مشعل للتدريب بمستشفى الرس بقيمة مليون و200 ألف ريال، وتدشين مركز عبدالعزيز المنيف للكلى بضليع رشيد بمليونين ريال، وحجر الأساس لمركز قسطرة القلب بمستشفى الرس العام بتكلفة 10 ملايين ريال.
وتفقد أمير القصيم خلال الزيارة تقاطع الطريق الدائري الشمالي مع طريق الملك فهد «القرين»، وتقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق الملك عبدالعزيز «قصر ابن عقيل»، وتقاطع طريق الملك فهد مع الدائري الجنوبي، وتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع الدائري الشرقي بطول 44 كم، وازدواج طريق الملك عبدالعزيز باتجاه قصر ابن عقيل والنبهانية بطول 5كم.
ثم توجه لمركز قصر ابن عقيل لزيارة أسرة العقيّل، حيث تخلل الحفل المقام من قبل أسرة العقيل العديد من الفقرات والكلمات والقصائد الترحيبية.
كما زار موقع برج الشنانة التاريخي، وكان في استقباله أهالي مركز الشنانة، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح.
وقال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل إن تفقده لمحافظة الرس والمشاريع التي فيها جزء من الواجب الذي يقوم به لخدمة هذه البلاد وهذه المنطقة بصفة خاصة، يأتي في إطار تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة في تفقد المحافظات على أرض الواقع، والسعي في تحقيق ما يمكن لتطور المحافظة، مبديا سعادته بتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة فيها.
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