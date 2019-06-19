أمير تبوك يستقبل مدير مطار خليج نيوم

ورحب الأمير فهد بن سلطان في مستهل اللقاء بالمشعبي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، منوهاً في الوقت نفسه بالاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين للمطارات بالمملكة.
من جانبه، أعرب المهندس المشعبي عن شكره لأمير المنطقة على استقباله، وعلى ما حظي به من دعم وتوجيهات.
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