10.3 ملايين ريال إعانات لمزارعي نخيل الأحساء

كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس خالد الحسيني لـ«دوت الخليج» أمس، تخصيص 10.3 ملايين ريال إعانة التمور لصغار المزارعين من مستخدمي طرق الري الحديثة المرشدة للمياه، ويملكون أقل من 300 نخلة وبمساحة لا تتجاوز 50 دونما.

وقال إن «إجمالي المستفيدين من الإعانات في واحة الأحساء 2721 مزارعا»، داعياً صغار المزارعين للاستفادة من الإعانة وزيادة سعر توريد التمور إلى مصنع تعبئة التمور في الأحساء من 3 إلى 5 ريالات للكيلوجرام الواحد باتباع طرق الري المرشدة.