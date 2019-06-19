10.3 ملايين ريال إعانات لمزارعي نخيل الأحساء

وقال إن «إجمالي المستفيدين من الإعانات في واحة الأحساء 2721 مزارعا»، داعياً صغار المزارعين للاستفادة من الإعانة وزيادة سعر توريد التمور إلى مصنع تعبئة التمور في الأحساء من 3 إلى 5 ريالات للكيلوجرام الواحد باتباع طرق الري المرشدة.
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