فعاليات X جدة تجذب مليون زائر

تخطى زائرو فعاليات «X جدة» مليون زائر منذ انطلاق موسم «جدة ثقافة وبحر»، وذلك حسب رصد لـ«دوت الخليج» للفعاليات التي عُدّت الأكثر جذبا للزوار في الموسم.

مليون زائر

أكد المنظمون أن «عدد زوار» X جدة «تجاوز المليون زائر، حتى أول من أمس، من كل الجنسيات، وهناك زوار وسياح أجانب حضروا موسم جدة للاطلاع على العروض، وأبدوا إعجابهم بكل ما قدم من فعاليات»، مشيرين إلى أن سبب الإقبال يعود إلى تنوع الفقرات والعروض، والتي تعدّ الأكثر جذبا لكثيرين من كل الأعمار.

فرق عالمية

احتشد الزوار أمام منصات العروض لمشاهدة الفقرات المقدمة من أفراد الفرق العالمية، والتي قدّموا حركات ورقصات تكشف لياقتهم البدنية العالية، ومهاراتهم الفنية المميزة.

وأشاد الزوار بالفعاليات، وقال أحدهم إن «X جدة» المهرجان العائلي على الواجهة البحرية الأكثر جذبا، إذ يشمل أداءً حيا ومسرحا للعروض الترفيهية، إضافة إلى أركان المطاعم والمشروبات، ومول للتسوق ومنطقة ألعاب للأطفال، وفرق غنائية على المسرح الروماني المكيف، واستضافة كثير من الفنانين من الدول المجاورة.

سيارات الفود ترك

تمتد على الرصيف المؤدي للفعاليات سيارات «فود ترك»، والتي يعمل عليها شباب سعوديون وسعوديات، وتقدم تلك المركبات أنواعا من الأطعمة، إلى جانب المشروبات المختلفة، إذ كان موسم جدة فرصة لبعض الشباب لزيادة دخولهم.

وقال عبد الله الغامدي، وهو صاحب سيارة فود ترك، إنه اشترك مع عدد من أصدقائه في شراء السيارة فود ترك، للاستفادة من موسم جدة في زيادة الدخل، مشيرا إلى أن إقبال الزائرين على شراء الأطعمة من الفود ترك، يزداد يوما عن الآخر.

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وأضاف، إن «مثل هذه الفعاليات تعطي الشباب السعودي الفرصة لتقديم كل مهاراته، خاصة في فترة الإجازة الصيفية، والاستفادة بزيادة الدخل».

فعاليات X جدة

1- عروض للفرق العالمية

2- فرق ترفيهية

3- عروض مسرحية

4- فرق غنائية

5- ألعاب للأطفال

6- المسرح الروماني