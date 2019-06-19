افتتاح أول سينما في الواجهة البحرية

افتتحت في جدة دار «موفي» وهي أول سينما تقع على البحر في منطقة الواجهة البحرية ضمن فعاليات «موسم جدة»، وتتميز بأنها محاطة بفاعليات غنائية ومهرجانات عائلية تشتمل على أداء موسيقي حي ومسارح للعروض الترفيهية.

عروض السينما

تقدم شركة «موفي» عروض السينما مساء كل يوم للاستمتاع بتجربة رائعة لمشاهدة أجمل الأفلام على البحر في موقع نظيف، وذلك بعد أن أعلنت الشركة في مارس الماضي عن الحصول على موافقة لإطلاق أول سينما سعودية باسم «موفي سينما».

علامة سعودية

انضمت الشركة السعودية إلى مشغلي السينما في المملكة، بعد أن مُنحت الرخصة السابعة لتشغيل السينما لشركة الجيل القادم التي تحمل اسم «موفي» لتكون أول علامة سعودية.

وتقدم في الواجهة البحرية عدة أفلام عربية وأجنبية بين الساعة 7:45 مساء وحتى 2 فجرا، ومن هذه الأفلام: الفيلم الإنجليزي «ذا سيكريت لايف أوف بتس 2»، والفيلم العربي «سبع البرمبة»، إضافة إلى فلمين آخرين باللغة الإنجليزية هما «بوكيمون»، و«جودزيللا - ملك الأشباح».

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قاعات جذابة للأطفال

يذكر أن شركة «فوكس» العالمية احتفلت في 28 يناير 2019 بافتتاح أول سينما في جدة بمجمع رد سي مول، تضم 12 شاشة عرض، و6 قاعات، صممت بطريقة مبتكرة، بينها قاعة جذابة للأطفال، إضافة إلى شاشات عرض تتميز بأعلى درجات الدقة.

وشهدت الأشهر الماضية تدشين 4 شاشات عرض في الرياض، وشمل التدشين أول شاشات «آيماكس»، المخصصة لعرض أفلام الشباب، وشاشات «فوكس كيدز» لترفيه الأطفال.

وكانت السعودية قد افتتحت أول دار سينما في البلاد، بعد إغلاق صالات العرض السينمائي في المملكة لنحو 40 عامًا، وذلك في إطار التحول الوطني وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، حيث يتم تقديم أفضل البرامج والمشاريع الترفيهية بأفضل مستويات الأداء والخدمة.

ووقعت الهيئة العامة للترفية بالسعودية الاتفاق مع الشركة الأميركية «فوكس» لافتتاح نحو 40 دارا للسينما في 15 مدينة بالمملكة خلال السنوات الـ5 المقبلة.