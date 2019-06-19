لجنة تطوير خميس مشيط تنطلق بالقضاء على التشوهات البصرية

تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عقدت لجنة تطوير محافظة خميس مشيط اجتماعها التنسيقي الأول، بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي بالمحافظة أمس.

وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، رحب فيها بالجميع، مؤكدا تحقيق اللجنة الأهداف التي من شأنها تطوير المحافظة ومراكزها لتتواكب مع رؤية المملكة 2030 في كافة المجالات.

حسن الوفاة

ناقش المجتمعون مشروع أمير المنطقة المتعلق بحسن الوفادة لضيوف المنطقة، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تفعيل المبادرات لنجاح المشروع، ومنها: عمل لوحات ترحيبية، وحقائب تحمل شعاري حسن الوفادة ولجنة السياحة بالمحافظة تحوي عددًا من البروشورات التوعوية العامة، وهدايا ومداليات للضيوف، إضافة إلى تحديد خطة محكمة بالزمان والمكان لتنفيذ مبادرات حسن الوفادة بالمحافظة ومراكزها.

وتم تكليف مساعد رئيس البلدية للخدمات عضو اللجنة الدكتور نايف الشهري، وممثل مجلس شباب منطقة عسير خالد بن مريط، بمتابعة الترتيبات، وتجهيز تدشين المبادرة وذلك يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري في عدة مواقع بالمحافظة تم تحديدها خلال الاجتماع، فيما قدم خلال الاجتماع عضو المجلس المحلي بالمحافظة عضو لجنة التطوير سعيد بن سعد بن عوير، دعما ماليا قدره 20 ألف ريال لدعم المشروع.

أنسنة المدن

ناقش المجتمعون واقع المشهد الحضري بالمحافظة، والقضاء على التشوهات البصرية التي تظهر في بعض جوانبه.

وأوضح رئيس البلدية نائب رئيس اللجنة الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن، البلدية حصرت جميع المواقع التي يوجد بها تشوهات بصرية ضمن مشروع «أنسنة المدن» للرؤية، إضافة إلى حملة «36 كذا أجمل» بالاتفاق مع إدارة التعليم بالمنطقة، يشارك فيها نحو 5700 طالب يتم توزيعهم على المحافظات، بهدف عمل جماليات بمواقع التشوهات البصرية، والتي ستنطلق في 25 من الشهر المقبل لمدة 36 ساعة.

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وأكد مدير شرطة المحافظة العميد حمد آل منجم، ضرورة التأكد من جاهزية المواقع المستهدفة للتحسين من حيث سلامة المشاركين مروريا وأمنيا بما يكفل سلامتهم، مشددا على ألا تشكل تلك المواقع خطرا عليهم.

أحياء بلا صهاريج

أبان مدير فرع خدمات المياه بالمحافظة المهندس محمد صالح، أن شبكات المياه في المحطات جاهزة وتعمل بالشكل المطلوب وهناك توسع في مشاريع مد شبكات المياه والعمل جارٍ على أخذ التصاريح لتنفيذ العمل، فيما بقية المشاريع بانتظار اعتماد التكاليف، والعمل قائم حتى تصل المحافظة إلى أحياء «بلا صهاريج».

تطبيقان للبلدية

دشن محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط تطبيقين يتعلقان ببلدية المحافظة، الأول«مكين» لخدمة المواطن، ويسهل عليه معرفة الخدمات المقدمة للمواطن إضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات والمتابعة عن طريقه، فيما التطبيق الآخر يختص بالموظفين العاملين بالبلدية.

يذكر أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أكد في توجيهاته لمحافظي المنطقة على ضرورة العمل على توفير كل ما يكفل تنمية وتطوير المحافظة، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذلك، والرفع لما يلزم في حال مواجهة ما يعيق تحقيق ذلك الطموح.