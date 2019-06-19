السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من مدينة الخليل



الخليل 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتيين فلسطينيين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين محمد أحمد الرجبي، وأنس أشرف طه، على حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف.

// انتهى //

23:41ت م

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