السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يولم على شرف وفد أعضاء مجلس الشورى



بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم، مأدبة غداء على شرف وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي.

وحضر مأدبة الغداء التي أقيمت في مقر إقامة السفير في اليرزة، شخصيات سياسية لبنانية بارزة يتقدمها رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين، تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، إلى جانب الملاحق ومديري المكاتب الفنية بالسفارة.

// انتهى //

23:40ت م

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