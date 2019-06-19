السعودية اليوم / سفير المملكة لدى ألمانيا يزور جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض باريس الجوي



باريس 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

قام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم بزيارة لجناح الشركة

وتجول سموّه في جناح شركة ( SAMI )، كما استمع إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير الذي أطلع سموه على أحدث منتجات الشركة المبتكرة بما يسهم في دفع عجلة تطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وشراكاتها الناجحة محلياً وعالمياً في مجالاتها الأربعة: الأنظمة الجوية والأنظمة الأرضية والأسلحة والصواريخ والإلكترونيات الدفاعية.

// انتهى //

22:04ت م

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باريس 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسقام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم بزيارة لجناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المشارك في معرض باريس الجوي لعام 2019م المقام في مطار لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس الذي يُعَد الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران وصناعات الفضاء ويستمر حتى الـ 23 من يونيو الجاري.وتجول سموّه في جناح شركة ( SAMI )، كما استمع إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير الذي أطلع سموه على أحدث منتجات الشركة المبتكرة بما يسهم في دفع عجلة تطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وشراكاتها الناجحة محلياً وعالمياً في مجالاتها الأربعة: الأنظمة الجوية والأنظمة الأرضية والأسلحة والصواريخ والإلكترونيات الدفاعية.// انتهى //22:04ت م0243

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