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شكرا لقرائتكم المرور يوضح إمكانية إصدار رخصة قيادة بعد 14 عامًا من التصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور يوضح إمكانية إصدار رخصة قيادة بعد 14 عامًا من التصريح
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع استفسار مواطن حول إمكانية إصدار رخصة قيادة بعد مرور أكثر من 14 عامًا على الحصول على التصريح.
وقال المرور في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن المادة 39 من نظام المرور تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن 18 فيعطى رخصة قياده دون اختبار”.
وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه يُكتفى بالاختبار السابق؛ كونه طُبّق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.
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