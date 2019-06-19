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فيديو.. تعرف على ضوابط وضع الأطفال من أب سعودي وأم غير سعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت هيئة حقوق الإنسان في المملكة الضوابط الخاصة بوضع “الأطفال من أب سعودي” وأم غير سعودية.
وأكدت أنه في حال اعتراف الأب بأولاده فإنه يلزم بتصحيح أوضاعهم وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الإنفاق عليهم يحالون إلى الجمعيات الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لدراسة وضعهم وتخصيص مبلغ شهري يحدد وفقًا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه.
وأضافت الهيئة أنه في حال أنكر الأب أولاده فيجب على الأم التقدم للجهة المتخصصة في بلدها أو ممثلي السعودية بوثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ونتج عن الزواج أولاد ينكرهم الأب.
وأشارت إلى أنه تتم الكتابة في ذلك إلى وزارة الخارجية ثم إلى إمارة منطقة إقامة الزوج إذا كان منطقة إقامته معلومة، وإذا لم يكن مقر إقامته معلومًا يكتب إلى وزارة الداخلية لتأخذ إفادته عن ادعاء الزوجة.
وفي حال وفاة الزوج أو تعذر الوصول إليه تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
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