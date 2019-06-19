2019-06-19

مقتل 17 من ميليشيا الحوثي في هجمات للجيش اليمني بتعز

متابعات الخليج 365 - واس

قُتل وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

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وأكد موقع / سبتمبر/ الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن وحدات من الجيش اليمني شنّت هجمات على مواقع الميلشيا في الجبهتين الشرقية والغربية من المحافظة وأسفرت عن مصرع 17 عنصرًا حوثيًا وجرح عشرات آخرين.

كما لقي اثنان من القيادات الحوثية مصرعهم في كمين محكم في مديرية حيفان جنوب مدينة تعز.