هل يحق للأرملة الجمع بين معاش الزوج والمعاش التقاعدي؟

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إمكانية جمع ”الأرملة” بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشاها التقاعدي.

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وقالت التأمينات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “للأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي”.

جاء ذلك في تفاعل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع استفسار مواطنة بشأن مدى حقها في الجمع بين معاش الزوج والمعاش التقاعدي.