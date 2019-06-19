إجراء القرعة العلنية لمنح ذوي الشهداء والمصابين في عسير

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

بناء على توجيه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شرعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها معًا في إنهاء إجراءات توزيع المنح التي يستفيد منها أسر ذوي الشهداء والمصابين، بعد إجراء القرعة العلنية على أن يتم إنهاء إجراءات التسليم للمنح خلال شهر مع مراعاة منحهم في أفضل المخططات السكنية جاء ذلك لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بأسر الشهداء والمصابين.

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وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بأنه وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة شرعت الأمانة وبلدياتها فعليًّا في إجراءات منح المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين، وتمت دعوتهم عبر الإعلان في الصحف المحلية مصطحبين معهم المستندات الرسمية؛ وذلك لتمكينهم من المنح وفق الإجراءات النظامية.

ونوه د. الحميدي بأن تلك المنح السامية جاءت ضمن جهود الدولة في الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات؛ إيمانًا من القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي قام به شهداؤنا وأبطالنا البواسل.