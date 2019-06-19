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وزير الشؤون الإسلامية: الإخوانيون يستميتون للوصول إلى المراكز القيادية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الإخوانيين يستميتون للوصول إلى المراكز القيادية إداريًّا أو ماليًّا، ويدعم بعضهم بعضًا.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، الإخواني لديه جراءة عجيبة على تغيير بيئة العمل الذي يسند إليه وتحويلها إلى خدمة الحزب وفكره ومصالحه، وإعداد كادر ليس له ولاء لدينه وقيادته ووطنه، وتلمس من فلتات لسانه أنه مملوء بالغدر والكذب والخيانة.
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