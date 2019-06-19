- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الطيران المدني يوضح حقوق المسافر في حال إلغاء الناقل الجوي للرحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الطيران المدني يوضح حقوق المسافر في حال إلغاء الناقل الجوي للرحلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد إبراهيم الروساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، أنه في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن (6) ساعات، فإنه يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة.
وأضاف الروساء عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي وفقًا لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
ويحق للعميل في هذه الحالة استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة، أو القبول برحلة بديلة خلال مدة محددة حسب اللائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني يوضح حقوق المسافر في حال إلغاء الناقل الجوي للرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.