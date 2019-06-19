الطيران المدني يوضح حقوق المسافر في حال إلغاء الناقل الجوي للرحلة

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد إبراهيم الروساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، أنه في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن (6) ساعات، فإنه يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة.

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وأضاف الروساء عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي وفقًا لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

ويحق للعميل في هذه الحالة استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة، أو القبول برحلة بديلة خلال مدة محددة حسب اللائحة.