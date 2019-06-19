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صحة جازان تعلّق على قضية هروب طبيب بعد تسببه في خطأ طبي لمواطن
متابعات الخليج 365 - جازان
علّقت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول هروب طبيب من مستشفى بجازان إلى بلاده، وذلك بعد تسببه بخطأ طبي لأحد المرضى.
وقالت صحة جازان، في بيان لها: إن المريض الذي خضع لعملية جراحية بتاريخ 30 يوليو 2016 لم يتقدم بالشكوى إلا بعد مغادرة الطبيب بتاريخ 13 نوفمبر 2016، والذي غادر إلى بلاده بتأشيرة خروج وعودة بدأت 2 سبتمبر 2016.
وأضافت أنه تم النظر في الشكوى وتحويلها للهيئة الصحية الشرعية تمشيًا مع نظام مزاولة المهن الصحية، وقد تمت مخاطبة الجهة المعنية في بلد الطبيب وإبلاغها بقضيته.
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