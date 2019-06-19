الان تتابع آل الشيخ: الإخواني مملوء بالغدر والكذب والخيانة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، د. عبداللطيف آل الشيخ، إن الإخوانيين يستميتون للوصول إلى المراكز القيادية إدارياً أو مالياً، ويدعم بعضهم بعضاً، فالإخواني لديه جراءة عجيبة على تغيير بيئة العمل الذي يسند إليه وتحويلها إلى خدمة الحزب وفكره ومصالحه،وإعداد كادر ليس له ولاء لدينه وقيادته ووطنه،
وأضاف آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الإخواني تلمس من فلتات لسانه أنه مملوء بالغدر والكذب والخيانة.
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