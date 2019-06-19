شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف: ترشيح 32 طالباً للقبول بـ«التجسير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) أعلنت جامعة الطائف اليوم (الأربعاء)، أسماء 32 طالباً وطالبة مرشحي للقبول ببرنامج التجسير لخريجي كليات التقنية. أعلنت جامعة الطائف اليوم (الأربعاء)، أسماء 32 طالباً وطالبة مرشحي للقبول ببرنامج التجسير لخريجي كليات التقنية. ودعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف المرشحين إلى ضرورة مراجعة العمادة في مبنى رقم (25) بمقر الطلاب بالحوية، ومبنى رقم (17) بمقر الطالبات في الحوية، مصطحبين أصل وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للمطابقة في الفترة من يوم الأحد القادم إلى يوم الثلاثاء القادم، منبهة الطلبة المرشحين إلى أنه سيلغى ترشيح المتقدم في حال عدم مراجعته لها في الفترة المحددة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الطائف: ترشيح 32 طالباً للقبول بـ«التجسير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.