شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول لرتبة «جندي» بالأمن العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة «جندي» للعام الهجري 1440هـ.

وبينت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة «أبشر - التوظيف» على الرابط: www.jobs.sa.