شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق شاحنة ووفاة قائدها على طريق بيشة – العلاية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باشرت فرق الدفاع المدني اليوم (الأربعاء) حادثة احتراق شاحنة على طريق بيشة – العلاية. باشرت فرق الدفاع المدني اليوم (الأربعاء) حادثة احتراق شاحنة على طريق بيشة – العلاية. ونتج عن الحادث وفاة سائق الشاحنة احتراقاً وتوقف الطريق لأكثر من ساعتين.



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