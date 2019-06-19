شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة لقطع مسافة طريق "جدة - مكة" المباشر.. والسرعة 140 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

يُشكِّل مشروع طريق جدة - مكة المباشر أحد مشاريع وزارة النقل، نقلة في الحركة المرورية بين مكة المكرمة ومحافظة جدة، وبلغت نسب إنجازه مراحل متقدمة.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن الطريق الجديد الذي يُضاف إلى طريق «مكة – جدة» القديم وطريق «مكة – جدة» السريع، يُعد أسرع طريق لوصول السيارات، إذ سيستغرق زمن الرحلة قرابة 20 دقيقة فقط لقطع كامل المسافة البالغة 72 كليو، بعد أن تم تحديد سرعة المركبات بـ140 كليو متراً في الساعة.

ويشمل المشروع 4 مسارات رئيسية في كل اتجاه، ويبدأ من نقطته الأولى في مكة من تقاطع الطريق الدائري الثالث من جهة حي الفيحاء، وينتهي في محافظة جدة عند كوبري المطار المجاور لمصفاة شركة أرامكو بجوار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث سيخدم الأحياء الواقعة في شمال جدة وقاصدي ملعب الجوهرة والمطار، كما يُسهل حركة وصول الحجاج والمعتمرين خلال موسمي الحج والعمرة ويجنبهم الزحام خاصة في طريق الحرمين.

وسيتقاطع المشروع الجديد مع عدة طرق رئيسية عبر كباري محورية لتسهيل الحركة، منها طريق هدى الشام - جدة – بريمان، وطريق الجموم – حدا، والطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، وحي الفيحاء والدائري الثالث.