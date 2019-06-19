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نائب أمير الجوف يُشدد على مراعاة مصالح المواطنين

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.

وفي بداية الاستقبال، استمع نائب أمير المنطقة لشرح عن سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة، حاثاً على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأمير منطقة الجوف.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، على ضرورة العمل الجاد والمخلص من قِبل الجميع، والتعاون المثمر بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.


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